◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第３戦巨人１―２ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）ＤｅＮＡのタイラー・オースティン外野手が１８日、敵地の巨人戦に「４番・一塁」でフル出場。１点を追う４回先頭で、グリフィンの１４６キロ直球を捉えて、右翼席へ２戦連発の２号同点ソロを放った。前日１７日の第２戦の７回先頭では、菅野の１５０キロのツーシームをはじき返し、１号決勝ソロ。これを東