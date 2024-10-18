2016年、アジア人初のWorld Brewers Cupを制した世界チャンピオンであり、「PHILOCOFFEA」代表の粕谷哲氏が監修する「ファミマル」のチルドカップコーヒーシリーズがリニューアル。さらに、新商品2種も登場した。粕谷哲氏と「PHILOCOFFEA」について粕谷哲氏は、2012年、1型糖尿病を発病し、入院生活中にコーヒーに目覚める。2013年、バリスタとしての道を進み始め、World Brewers Cup 2016にてアジア人初の世界制覇を達成。World B