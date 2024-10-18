ACreationが運営する、ペットフォト専門フォトスタジオ「FOTO LATTE〜フォトラテ〜」が11月1日(金)に愛知県豊橋市にオープン。オープン記念として、12月末までモニターモデルを募集中だ。ペットフォト専門フォトスタジオ「FOTO LATTE」「FOTO LATTE」は、営業写真館業界の芥川賞とも言われる「富士フイルム営業写真コンテスト2023」において、最高の金賞に輝いた有賀廉尚氏が撮影の構成を行い撮影しているペットフォト専門フォトス