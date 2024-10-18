れいわ新選組山本太郎代表が１８日、大阪駅御堂筋北口で演説を行った。気温２４度、１０月とは思えぬ湿気をまとった大阪駅は、山本代表の演説を聞こうと全国から集まった支援者や野次馬でごったがえし、汗ばむほどだった。演説場所には、ドラムやキーボードが設置されており、演説１５分前から生バンドの演奏が披露され、せっかちな関西人の心を癒していた。山本氏が現れると、集まった人たちから大きな拍手がおこった。同