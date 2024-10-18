暴力団組員の男性の指を詰めたとして、六代目山口組弘道会幹部の男ら4人が逮捕されました。愛知県警に逮捕されたのは、六代目山口組3次団体の組長で弘道会の幹部、遠藤智容疑者(61)と、いずれも遠藤容疑者の組の組員の堀江直喜容疑者(55)、星野剛容疑者(47)、大木雄二容疑者(61)です。警察によりますと4人は共謀して2021年8月、千葉県内で別の組員の男性(40)に対し、ノミと金づちを使って左手の小指を切断してケガをさせた傷