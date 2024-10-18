「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（毎週金曜 夜9時〜9時54分）を放送中。医者Doctor×刑事Detectiveの異端コンビが難事件を解く！ある病院に赴任してきた医者・紙子と同じ街の刑事・弓削。平和な街に響く一発の銃声…！銃撃犯の秘密とは？【動画】商業施設で銃乱射事件が発生！銃撃犯が抱える秘密とは！？第1話振り返り外科医・紙子良（藤木直人）は経営破綻の危機を立て直すべく城斉市民病院に赴任する。早速医師らに改革案を宣う