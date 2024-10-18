中国外交部、西田敏行氏に哀悼の意「両国民の友好増進に貢献」18日、記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、日本の俳優、西田敏行氏の死去に哀悼の意を表し、次のように述べた。西田敏行氏は中日両国の人々に愛された芸術家で、日中文化交流協会の会員でもあった。生前は、戦争の歴史を反省し平和を大切にすることを呼び