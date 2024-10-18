ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:55）。10月12日（土）の放送は宮本浩次さんが登場。10月1日（火）に配信リリースした新曲「close your eyes」について語りました。ジョージ・ウィリアムズ、宮本浩次さん、安田レイ◆新曲は大好きな番組のエンディングテーマに――新曲「close your eyes」は、ニュース番組「news23」（TB