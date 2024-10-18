◆プロボクシング▽契約体重５８・０キロ以下１０回戦〇阿部麗也（判定）川本響生●（１８日、東京・後楽園ホール）ＷＢＣ世界フェザー級（５７・１キロ以下）８位、ＩＢＦ世界同級１４位の阿部麗也（ＫＧ大和）が１８日、契約体重５８・０キロ以下１０回戦で川本響生（吉祥寺鉄拳８）を３―０（９８―９２、９７―９３、９６―９４）の判定で下した。４回から鼻血が止まらなくなった相手に優位に試合を進めたが、仕留めきる