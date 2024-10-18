米１０年債利回りは４．０８５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.963（-0.009） 米10年債4.085（-0.006） 米30年債4.387（-0.003） ドイツ2.191（-0.017） 英国4.076（-0.013） カナダ3.149（-0.010） 豪州4.308（+0.059） 日本0.967（+0.008） ※米債以外は10年物