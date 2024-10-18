小田急電鉄は先月、特急ロマンスカーの車内に乗客が忘れたかばんから車掌が現金およそ7万円を着服していたと発表しました。小田急電鉄によりますと、先月18日午後、新宿発本厚木行きの特急ロマンスカー「さがみ」が本厚木駅から回送列車として伊勢原駅に到着した際、28歳の男性車掌が忘れ物の乗客のかばんを車内で拾得し、中にあった現金およそ7万円を着服したということです。乗客はロマンスカーを町田駅で下車して、かばんを忘れ