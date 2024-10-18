Photo: mio データを用いてEVのメリットを最大化。幕張メッセで開催中（2024年10月15日〜18日）のJapan Mobility Showは、｢Japan Mobility Show Bizweek 2024｣とあってビジネス寄り。そのなかでも「モビリティの未来が、今ここに。」をテーマに掲げた日産のブースは、まさにEVのその先を見たサービスばかりでした。車両データをリアルタイムで把握できる「API連携」