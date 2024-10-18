これは筆者が知人から聞いた【浮気性の旦那を放置し続けたサレ妻】の体験談です。「私が我慢すればいいや」と見て見ぬふりをしていたら、数十年後に思わぬ事態が……！？ 結婚した年上の経営者は浮気性だった。抗議しても「嫌なら離婚しよう」 20代半ばで、10歳年上の経営者と結婚した私。 1男1女の可愛い子供たちにも恵まれ、幸せいっぱいの日々を送っていたはずでしたが、ある日旦那の浮気が発覚したのです。しかも探偵に