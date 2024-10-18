双極症という病気をご存じだろうか。Amazonで『ちょっとのコツでうまくいく！躁うつの波と付き合いながら働く方法』を見る2024年9月、秀和システムより『ちょっとのコツでうまくいく！躁うつの波と付き合いながら働く方法』（松浦秀俊：著、高江洲義和：監修）が出版された。情報公開後、またたくまにAmazonで予約され、出版前重版が決定した。出版後はSNS上で当事者たちから「購入しました！」「前向きになれる本だった」「双