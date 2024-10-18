サッカー日本代表の森保一監督（５６）は１８日、Ｊ１横浜FM―新潟戦（日産ス）を視察後に取材に応じ、今季限りでの退任が発表された川崎の鬼木達監督について「素晴らしい功績を果たされた」とたたえた。鬼木監督は２０１７年に監督に就任。同年にリーグ優勝を飾り、１８、２０、２１年と５シーズンで４回のＪ１を制した。ルヴァン杯１回（１９年）、天皇杯２回（２０年度、２３年度）と７つのタイトル獲得に導き、クラブの黄