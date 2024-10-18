7人組グループ・なにわ男子の大西流星が、19日放送のフジテレビバラエティー『チャンハウス』（前11：00※関東ローカル）に出演する。思わず人に言いたくなる選りすぐりの「雑学」で対決する新企画「ザクザクザツガク」は、出川哲朗率いる「チーム出川」、飯尾和樹（ずん）率いる「チーム飯尾」が雑学をプレゼンし、どちらのチームの雑学がより審査員ゲストの心に”ザクっ”と刺さったかを競い合う。今回は、大西を審査員ゲ