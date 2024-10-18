宇宙人（地球外生命体）の存在を証明する資料が今年11月に公開される可能性があることが分かった。NASA（米航空宇宙局）やBBC（英国放送協会）とのドキュメンタリープロジェクトにも参加している映画監督サイモン・ホランド氏によると、オックスフォード大学支援の「地球外生命体の信号を探す研究」が人間以外の知性を特定したという。 【写真】UFOなのか!? 日本の小説家が撮影した「謎の発光体」画像 その信号