【ワシントン共同】米商務省が18日発表した9月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月（改定後）より0.5％減の135万4千戸だった。マイナスは2カ月ぶり。135万戸程度と見込んだ市場予想と同水準だった。主力の一戸建ては2.7％増の102万7千戸だった。一方で、集合住宅は減少した。全体の着工件数の前年同月比は0.7％減だった。地域別では、最大市場の南部が前月比3.4％減となった。西部は10.1％減、中西部は9.1