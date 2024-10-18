【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比42銭円高ドル安の1ドル＝149円77〜87銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0853〜63ドル、162円63〜73銭。最近の円安ドル高の進行を受けて日本政府、日銀による為替介入の可能性が意識され、円買いドル売りが先行した。