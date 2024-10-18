MILLENNIUM PARADE(ミレニアムパレード)の新曲「KIZAO」が、2024年10月18日(金)に配信リリース。MILLENNIUM PARADEの新曲「KIZAO」King Gnu(キングヌー)を率いる音楽プロデューサー・ミュージシャンの常田大希を中心に、ミュージシャンや映画監督、CGクリエイター、デザイナー、アートディレクターなど、様々な領域のクリエイターによって構成される音楽プロジェクト、MILLENNIUM PARADE。ラテン・ミュージック界のトップスター、