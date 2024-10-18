俳優の奥平大兼が18日、が都内で開かれた映画『Cloud クラウド』の考察トークイベントに登場し、黒沢清監督からの要望に驚がくしたことを明かした。【全身カット】爽やか〜！ストラップのセットアップで登場した奥平大兼奥平は、作中のあるシーンを撮影する前日に黒沢監督から「菅田将暉を超えてください」との要望があったと明かした。「芝居を始めて4年目の人間が黒沢清さんから『菅田将暉を超えてください』と言われるなん