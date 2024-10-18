声優の三ツ矢雄二さんが映画「まぜこぜ一座殺人事件〜まつりのあとのあとのまつり」の初日舞台挨拶に登場し、俳優の東ちづるさん、マメ山田さん、ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんから、70歳の誕生日を祝福されました。 【写真を見る】【三ツ矢雄二】出演映画公開初日が70歳の誕生日「古希を迎えました」東ちづるらにバースデーソングでお祝いされ笑顔映画は、俳優の東ちづるさんが代表を務める、誰もが生きや