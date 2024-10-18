■プロ野球CSファイナルステージ・第3戦巨人 1−2 DeNA（18日・東京ドーム）DeNAは巨人に3連勝を飾り、同じく3位から日本シリーズに進出を果たした2017年以来、7年ぶりの下剋上に王手をかけた。試合は1点を追う4回、オースティン（33）が2戦連発となるソロ本塁打を放ち同点に追いついた。5回には2死三塁の好機を作ると赤星優志（25）の暴投の間に勝ち越し。投げては先発・吉野光樹（26）が3回1失点、リリーフ陣も好投を披露。