テレビ朝日は18日、同局が放送するドキュメンタリー番組「人生の楽園」（土曜午後6時）の19日放送分を、「追悼アンコール西田敏行20周年スペシャル」とすることをホームページで発表した。同番組の案内人（ナレーター）は17日、76歳で亡くなった西田敏行さんと、歌手で女優の菊池桃子（56）が担当。当初は通常通り30分番組を放送予定だったが、西田さんの訃報を受け、昨年12月9日放送の「青森・五戸町〜西田敏行20周年！冬の1