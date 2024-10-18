美容医療を行うクリニックなどに対し、安全管理が適切に行われているかについて年に一度、自治体へ報告する義務を課す案が厚労省の検討会で示されました。医療脱毛やボトックス注射といった「美容医療」の広がりに伴い契約や健康被害に関する相談は、ここ数年で増加傾向にあり、昨年度、全国の消費生活センターに寄せられた美容医療に関する相談が6000件を超えるなどトラブルへの対策が課題となっています。きょう（18日）開かれた