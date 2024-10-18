2024年12月13日（金）～12月15日（日）浅草花劇場にて上演される、R-System Cue.01『Birdman』のメインビジュアルやあらすじ、ゲスト出演者、公演詳細が発表された。 「R-System」は、俳優・雷太がプロデュースによる「舞台芸術」を上演するプロジェクト。 雷太 丸尾丸一郎 脚本・演出を務める丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）が、本公演へ完全新作として書き下ろす“一人芝居”となる本作品。今回、全編雷太のみの出