アルファポリスファンタジー小説大賞で読者賞を受賞した『勘違いの工房主～英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話～』がTVアニメ化され、2025年4月より放送が開始されることが発表された。あわせてクルト、ユーリシア、リーゼロッテの3人の姿が描かれたティザービジュアル、ティザーPVも公開された。 ティザーPVは、作品のイントロダ