CSファイナルステージ第3戦● 巨人 1 − 2 DeNA ○＜10月18日東京ドーム＞18日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルクライマックスシリーズセファイナルステージ第3戦巨人−DeNA』で解説を務めた江本孟紀氏が、日本シリーズ進出に王手をかけた3位・DeNAについて言及した。3位・DeNAは2位・阪神との『2024JERAクライマックスシリーズセ ファーストステージ』に2連勝で勝ち抜くと、リーグ優勝し