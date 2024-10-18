マイナビは2024年10月3日、2023年6月以降の直近1年間に転職した人と、2024年1〜7月に中途採用を行った企業の人事担当者を対象にインターネット調査を行い、「退職代行サービスに関する調査レポート（企業・個人）」を発表した。代行を使う理由は「退職を引き留められた（引き留められそうだ）から」「自分から退職を言い出せる環境でないから」調査ではまず、直近1年間（2023年6月以降）で転職した人に退職代行サービスの利用状況