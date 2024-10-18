10月16日、川崎フロンターレは鬼木達監督の今季限りでの退任を発表した。その２日後、J１第34節でガンバ大阪とホームで対戦。１−１で引き分けた。開始７分に先制を許す展開。１点を追うなか、指揮官は68分に４枚替え。山内日向汰、家長昭博、小林悠、遠野大弥を投入する。迎えた81分、チームを救う同点弾が生まれる。スコアラーは小林だ。家長のパスに抜け出した遠野のクロスにヘッドで合わせた。【動画】ここで決めるのが