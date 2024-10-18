２７日の衆院選投開票と同時に行われる国民審査は、最高裁の裁判官を信任するか有権者が判断する重要な機会だ。わかりやすい裁判の実現や家族を巡る問題の解決、女性裁判官の登用など、司法が直面する課題は多い。報道各社によるアンケートから審査対象の６人の裁判官の姿勢や考え方を探った。■身近な司法１５人の最高裁裁判官のうち、審査を受けるのは、前回衆院選以降に任命された尾島明（６６）、宮川美津子（６４）、今崎