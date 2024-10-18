女優桐谷美玲（34）が18日までにインスタグラムを更新。ミニスカート写真を公開した。「数万年ぶりくらいにミニスカートを履きました私がひざを出してるのを見かけた方は、どうか数秒に一回程度励ましてください。笑」とつづり、膝上ミニスカート写真をアップ。細く長い脚が輝いていた。コメント欄には「寒くなります、生足気をつけてください」「美女参上」「ミニ谷キレイ」などと書き込まれていた。