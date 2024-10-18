こちらは「はと座（鳩座）」の方向約4億2000万光年先の渦巻銀河「ESO 364-36」です。拡散するように片側へ大きく広がった渦巻腕（渦状腕）を持つその形態には、ドレスをまとったダンサーのような独特の優雅さを感じます。【▲ 欧州宇宙機関（ESA）の宇宙望遠鏡「Euclid」が観測した渦巻銀河「ESO 364-36」。2024年10月15日公開（Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CEA Paris-Saclay, image processing by J.-C. Cuilland