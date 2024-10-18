※前回値が修正されました。 住宅着工件数（9月）21:30 結果135.4万件 予想135.1万件前回136.1万件（135.6万件から修正）（住宅着工件数) 結果-0.5% 予想-0.5%前回7.8%（9.6%から修正）（住宅着工件数・前月比) 結果142.8万件 予想145.9万件前回147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数) 結果-2.9% 予想-0.8%前回4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)