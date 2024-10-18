頑張ろ！一緒にお客をにらんで舌打ち！カフェを覗く怪しい男の影／くたばれ、モラ夫！カフェでパートをする主婦のみち。「この人となら幸せな家庭が作れる」と5歳上の夫・アキオと結婚。しかし、やさしいと思い込んでいた夫は、酒に酔って暴言を吐いたあとにハグをしながら「誰よりも愛している」と甘い言葉をささやくモラハラ夫でした。パートや妊活のことで日常的に責められるみち。大学時代の先輩・ヨーコとの再会によって、み