FC東京に敗れ、肩を落とす神戸の選手たち。右から2人目は大迫＝ノエスタ明治安田J1第34節第1日（18日・ノエビアスタジアム神戸ほか＝3試合）2位の神戸はFC東京に0―2で敗れ、連勝が6でストップした。勝ち点64のまま。FC東京は同51とした。鬼木監督の今季限りでの退任が発表された川崎はG大阪と1―1で引き分けた。G大阪は勝ち点54で、川崎は同44。横浜Mは新潟と0―0で引き分けた。勝ち点65で首位の広島は19日に湘南と顔を合わ