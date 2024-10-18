無得点で引き分けた。横浜Ｍは好機が少ない中、ヤンマテウスが決定機を逃し、後半のアンデルソンロペスのＦＫは枠に阻まれた。新潟は右サイドからよく攻めたものの、クロスやシュートの精度を欠くなどして得点機会を生かせなかった。