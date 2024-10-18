◇ノルディックスキー全日本選手権ジャンプ・ノーマルヒル最終日（2024年10月18日長野・白馬ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS98メートル）女子決勝が行われ、18年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（28＝クラレ）は91・0メートル、93・5メートルを飛び、合計221・6点で2位だった。飛距離では1本目、2本目ともに優勝した伊藤有希（土屋ホーム）を上回りながらも飛型点が伸びず。「ランディングが今年から大きく引かれる（ルール）の