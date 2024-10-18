プロ野球ドラフト会議で司会・進行務めるフリーアナウンサーの関野浩之氏（62）が18日にまでに更新された元日本ハムの杉谷拳士氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。12年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムが大谷翔平投手を強行指名した時の心境を明かした。09年からプロ野球ドラフト会議から司会・進行を務めて“ドラフト会議の神の声”としてお馴染みの関野氏。動画内で杉谷氏が「今まで“おっ”と思った選手や“この球団こ