元ＡＫＢ４８でタレントの西野未姫（２５）が１８日、自身のインスタグラムを更新。１７日に第一子を出産したことを明かした。西野は自身のアカウントで、夫の「極楽とんぼ」山本圭壱と我が子のスリーショット写真を公開。「ご報告です！１０月１７日に第一子を出産しました！！とても元気な女の子で母子ともに健康です！」と報告した。その上で西野は「妊娠してから分からない事だらけで不安になってしまう事もたくさん