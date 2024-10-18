三重県桑名市長島町にある植物園「なばなの里」で18日夜、19日から始まるイルミネーションの内覧会があり、一足早くお披露目された。華やかに「名峰富士」が上演されている巨大イルミネーション=2024年10月18日午後6時3分、三重県桑名市のなばなの里、溝脇正撮影今年のメイン会場のテーマは「名峰富士」。世界に誇る美しく雄大な富士山を舞台に、葛飾北斎の浮世絵をモチーフにした「赤富士〜富嶽（ふがく）〜」など13の場面を