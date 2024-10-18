イスラム組織ハマスの最高幹部シンワル政治局長の死亡を受け、バイデン米大統領は17日、イスラエルのネタニヤフ首相に電話で祝福した。訪問先のベルリンで記者団に「今こそ停戦に向かって前進する時。この戦争を終わらせ、人質を帰還させる時だ」と述べた。バイデン氏は、今後の対応を協議するため、近くブリンケン国務長官をイスラエルに派遣する考えを示した。また、停戦について「希望を感じている」と述べ、戦争終結の時期