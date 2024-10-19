米大手投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）がＴＯＢ（株式公開買い付け）を進めているシステム開発、富士ソフトは１８日、ＴＯＢへの賛同と株主に対する応募推奨を維持すると発表した。一方、米ベインキャピタルが提示した、ＫＫＲを上回る買い付け価格での買収提案についても「真摯（しんし）な提案」と評価し、検討を続ける。