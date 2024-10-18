【NEW ERA × MLB ＜MLB ALL-STAR GAME 2024＞】GoodsPress 10月号掲載の「NEW ERA×MLB 日向坂46・佐々木久美がナビゲートする！ MLBオールスターゲーム2024」に続き、今回は「日向坂46・佐々木久美が巡るテキサス4日間」と題して、灼熱のテキサスを舞台に繰り広げられた4泊6日間の旅を、佐々木さん自身が一気に振り返り。あんなコトこんなコト、何があったのかぜひ教えてください！佐々木久美1996年1月22日生まれ。日向坂46のキ