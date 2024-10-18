台湾の人気俳優ツァオ・ヨウニンが、台湾の人気映画・ドラマ11作を一挙に上映する「TAIWAN MOVIE WEEK（台湾映像週間）」に併せて来日した。10月26日（土）まで開催中だ。上映作品にはツァオ主演の『夏日的檸檬草』（24年8月台湾公開・日本未公開）もあり、10月17日（木）には『夏日的檸檬草』上映＆トークイベントを開催。台湾エンタメ最前線のホットな話題も飛び出した。そのイベント登壇前にツァオ・ヨウニン本人にインタビュー