政治団体・ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首（５７）が１８日、国会内での定例会見で、兵庫県の斎藤元彦前知事（４６）の失職に伴う知事選（１１月１７日投開票）に、党公認の候補者を擁立する可能性を明らかにした。 【写真】涙ぐむ斎藤元彦前兵庫県知事 立花氏は「兵庫県知事選に興味はあります。誰か出したいなと思っています。世の中の注目がひとつに集まりますし、政見放送もある。メディアも取り上げてくれる。兵