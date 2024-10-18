紅葉シーズンの日光市内の渋滞対策として、東武日光駅から中禅寺湖エリアを結ぶ急行バスが運行されています。 この急行バスは今月１２日から運行されていて、東武日光駅と中禅寺湖畔の中禅寺温泉を結びます。渋滞の激しい市内中心部の神橋周辺を避け、日光宇都宮道路を経由します。 奥日光は、去年環境省の「脱炭素先行地域」に選ばれています。急行バスは、秋の観光シーズンの市内やいろは坂を中心とした渋滞への対