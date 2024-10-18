JFAは10月18日、26日に国立競技場で行なわれる『MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024』の韓国女子代表戦に挑む、なでしこジャパンのメンバーを発表した。会見に出席したのは、佐々木則夫女子委員長だ。パリ五輪で指揮を執った池田太監督が契約満了に伴い、退任。後任はまだ未定で、今回の日韓戦では佐々木氏が監督代行として指揮を執る。「今回の試合は単純な親善試合のみならず、2027年の女子ワールドカップ・ブラジル大会、そして20