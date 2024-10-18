勝点１差で首位サンフレッチェ広島を追う２位ヴィッセル神戸は10月18日、J１第34節でFC東京とノエビアスタジアム神戸で対戦した。６連勝中で８戦負けなしの昨季王者は立ち上がりからペースを掴むも、24分に遠藤渓太の巧みなフィニッシュで失点。リードを奪われる。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！さらに54分には、セットプレーから安斎颯馬のヘディングシュートで被