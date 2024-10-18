【ソウル聯合ニュース】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）は18日、北朝鮮の特殊部隊が８日から１３日にかけて、ロシア海軍の輸送艦で移送されている状況を捉えたとし、北朝鮮軍がロシアのウクライナ侵攻に参戦を開始したことを確認したと明らかにした。北朝鮮が大規模な地上軍を派兵するのは初めてで、朝鮮半島や北東アジアだけでなく、世界の安全保障環境に大きな影響を与えるとみられる。国情院によると、すでに約１５０